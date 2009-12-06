Шальке-04
мин
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Нойер
Мануэль Нойер
90
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Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
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Бордон
Марсело Хосе Бордон
90
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Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
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Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
90'
90
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Шмитц
Лукас Шмитц
90
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Матип
Жоэль Матип
46
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Ракитич
Иван Ракитич
90
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Самбрано
Карлос Самбрано
90
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Кураньи
Кевин Кураньи
59'
90
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Фарфан
Джефферсон Фарфан
65
Запасные
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Шобер
Матиас Шобер
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Минейру
Карлос Минейру
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Холтби
Льюис Холтби
-
Мориц
Кристоф Мориц
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Алтынтоп
Халил Алтынтоп
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Санчес
Висенте Санчес
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Асамоа
Джеральд Асамоа
Герта
мин
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Дробны
Ярослав Дробны
90
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Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
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фон Берген
Стив фон Берген
90
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Янкер
Кристоф Янкер
90
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Пищек
Лукаш Пищек
90
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Нику
Максимилиан Нику
67
-
Сисеро
Сантос Сисеро
90
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Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
-
Рафаэл Каэтано
Раффаэл
90
-
Эберт
Патрик Эберт
90
-
Вихнярек
Артур Вихнярек
90
Запасные
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Пердедай
Фанол Пердедай
-
Бурхерт
Саша Бурхерт
-
Раджабали-Фарди
Шервин Раджабали-Фарди
-
Да Силва
Клаудиано Да Силва
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Качар
Гойко Качар
-
Рамос
Адриан Рамос
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Домовчийски
Валерий Домовчийски