Кельн
мин
-
Кесслер
Томас Кесслер
90
-
Эре
Фабрис Эре
46
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Шорх
Кристофер Шорх
90
-
Подольски
Лукас Подольски
90
-
Пеццони
Кевин Пеццони
90
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
90
-
де Оливейра
Нуну Рикарду де Оливейра
78
-
Чихи
Адиль Чихи
90
-
Новакович
Миливойе Новакович
90
Запасные
-
Ялчин
Танер Ялчин
-
Варводич
Миро Варводич
-
Воме
Пьер Воме
-
МакКенна
Кевин МакКенна
-
Бречко
Мишо Бречко
-
Фрайс
Себастьян Фрайс
-
Ишиаку
Манассе Ишиаку
Вердер
мин
-
Милиц
Себастьян Милиц
90
-
Бениш
Себастьян Бениш
90
-
Роналду
Налдо
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Фрингс
Торстен Фрингс
90
-
Йенсен
Даниэль Йенсен
90
-
Боровски
Тим Боровски
90
-
Хант
Аарон Хант
90
-
Алмейда
Угу Алмейда
70
-
Марин
Марко Марин
90
Запасные
-
Видвальд
Феликс Видвальд
-
Пасанен
Петри Пасанен
-
Предль
Себастьян Предль
-
Нимайер
Петер Нимайер
-
Розенберг
Маркус Розенберг
-
Морено
Марсело Морено