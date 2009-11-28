Герта
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
фон Берген
Стив фон Берген
90
-
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
-
Фридрих
Арне Фридрих
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
84
-
Нику
Максимилиан Нику
90
-
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
-
Качар
Гойко Качар
90
-
Сисеро
Сантос Сисеро
90
-
Рафаэл Каэтано
Раффаэл
90
-
Домовчийски
Валерий Домовчийски
46
Запасные
-
Собцик
Патрик Собцик
-
Пердедай
Фанол Пердедай
-
Раджабали-Фарди
Шервин Раджабали-Фарди
-
Да Силва
Клаудиано Да Силва
-
Янкер
Кристоф Янкер
-
Рамос
Адриан Рамос
-
Вихнярек
Артур Вихнярек
Айнтрахт
мин
-
Николов
Ока Николов
90
-
Шпихер
Кристоф Шпихер
90
-
Русс
Марко Русс
90
-
Франц
Майк Франц
70'
90
-
Майкон
Крис Майкон
90
-
Байрамович
Златан Байрамович
90
-
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
-
Майер
Александер Майер
75'
90
-
Окс
Патрик Окс
11'
90
-
Коркмаз
Юмит Коркмаз
64
-
Либеропулос
Никос Либеропулос
90
Запасные
-
Ферманн
Ральф Ферманн
-
Юнг
Себастьян Юнг
-
Штайнхофер
Маркус Штайнхофер
-
Кёлер
Бенджамин Кёлер
-
Кайо
Сезар Алвес дос Сантос Кайо
-
Хеллер
Марсель Хеллер
-
Тебер
Селим Тебер