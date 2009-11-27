Бохум
мин
-
Хеерваген
Филипп Хеерваген
90
-
Фукс
Кристиан Фукс
90
-
Мальтриц
Марсель Мальтриц
90
-
Маврай
Мергим Маврай
90
-
Конча
Матиас Конча
46
-
Пферцель
Марк Пферцель
90
-
Дабровски
Кристоф Дабровски
90
-
Гроте
Деннис Гроте
46
-
Прокоп
Роман Прокоп
90
-
Оно
Синджи Оно
90
-
Шестак
Станислав Шестак
90
Запасные
-
Люте
Андреас Люте
-
Фабиан
Патрик Фабиан
-
Фрайер
Пауль Фрайер
-
Йоханссон
Андреас Йоханссон
-
Климович
Диего Климович
-
Хашемян
Вахид Хашемян
-
Эпалле
Джоел Эпалле
Кельн
мин
-
Ялчин
Танер Ялчин
62
-
Мондрагон
Фарид Мондрагон
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Шорх
Кристофер Шорх
90
-
Эре
Фабрис Эре
90
-
Пеццони
Кевин Пеццони
64
-
де Оливейра
Нуну Рикарду де Оливейра
90
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
90
-
Чихи
Адиль Чихи
90
-
Новакович
Миливойе Новакович
90
Запасные
-
Зилински
Себастьян Зилински
-
Сану
Вилфрид Сану
-
Кесслер
Томас Кесслер
-
Воме
Пьер Воме
-
МакКенна
Кевин МакКенна
-
Бречко
Мишо Бречко
-
Фрайс
Себастьян Фрайс