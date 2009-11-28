Боруссия
мин
-
Бэйлли
Логан Бэйлли
90
-
Данте
Данте
90
-
Брауверс
Роел Брауверс
90
-
Жорес
Жан-Себастьян Жорес
90
-
Левелс
Тобиас Левелс
90
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
Маркс
Торбен Маркс
90
-
Аранго
Хуан Аранго
86
-
Ройс
Марко Ройс
6'
90
-
Матмур
Карим Матмур
90
-
Фрэнд
Роб Фрэнд
72
Запасные
-
Кляйне
Томас Кляйне
-
Нойвилль
Оливер Нойвилль
-
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
-
Янчке
Тони Янчке
-
Меувис
Марсел Меувис
-
Бобадилья
Рауль Бобадилья
-
Колаутти
Роберто Колаутти
Шальке-04
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Бордон
Марсело Хосе Бордон
90
-
Матип
Жоэль Матип
90
-
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
90
-
Ракитич
Иван Ракитич
46
-
Шмитц
Лукас Шмитц
90
-
Мориц
Кристоф Мориц
60
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90
-
Фарфан
Джефферсон Фарфан
85
Запасные
-
Шобер
Матиас Шобер
-
Самбрано
Карлос Самбрано
-
Минейру
Карлос Минейру
-
Холтби
Льюис Холтби
-
Моравек
Ян Моравек
-
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
-
Санчес
Висенте Санчес