Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Кошта
Рикарду Кошта
90
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
73
-
Каленберг
Томас Каленберг
57
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
-
Мисимович
Звездан Мисимович
90
-
Джеко
Эдин Джеко
90
-
Батиста
Эдиналду Батиста
79'
90
Запасные
-
Ленц
Андре Ленц
-
Барцальи
Андреа Барцальи
-
Пекарик
Петер Пекарик
-
Хасебе
Макото Хасебе
-
Джонсон
Фабиан Джонсон
-
Дежага
Ашкан Дежага
-
Мартинс
Обафеми Мартинс
Нюрнберг
мин
-
Шефер
Рафаэль Шефер
90
-
Пинола
Хавьер Пинола
90
-
Вольф
Андреас Вольф
90
-
Марох
Доминик Марох
90
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
-
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
-
Франтц
Майк Франтц
63
-
Клюге
Пеер Клюге
90'
90
-
Жигакс
Даниэль Жигакс
90
-
Айглер
Кристиан Айглер
46
-
Буньяку
Альберт Буньяку
56'
64'
75
Запасные
-
Клевер
Даниэль Клевер
-
Юдт
Юрий Юдт
-
Бройх
Томас Бройх
-
Минтал
Марек Минтал
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
-
Видошич
Дарио Видошич
-
Боаки
Исаак Боаки