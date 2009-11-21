Штутгарт
мин
-
Леманн
Йенс Леманн
90
-
Бока
Артур Бока
90
-
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
-
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
-
Кузманович
Здравко Кузманович
82'
90
-
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
65
-
Глеб
Александр Глеб
73
-
Руди
Себастьян Руди
90
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Баррето
Клаудемир Жеронимо Баррето
90
-
Марика
Чиприан Марика
65
Запасные
-
Ульрайх
Свен Ульрайх
-
Маньин
Людовик Маньин
-
Булахруз
Халид Булахруз
-
Да Силва
Элсон Фалькао Да Силва
-
Хильберт
Роберто Хильберт
-
Шибер
Юлиан Шибер
-
Погребняк
Павел Погребняк
Герта
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
фон Берген
Стив фон Берген
90
-
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
-
Фридрих
Арне Фридрих
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Нику
Максимилиан Нику
90
-
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
-
Сисеро
Сантос Сисеро
90
-
Бигалке
Саша Бигалке
73
-
Вихнярек
Артур Вихнярек
90
-
Домовчийски
Валерий Домовчийски
46
Запасные
-
Собцик
Патрик Собцик
-
Пердедай
Фанол Пердедай
-
Раджабали-Фарди
Шервин Раджабали-Фарди
-
Да Силва
Клаудиано Да Силва
-
Янкер
Кристоф Янкер
-
Качар
Гойко Качар
-
Рамос
Адриан Рамос