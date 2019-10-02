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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
0:3
Матч завершен
Аякс
Амстердам
Зиеш 8
Промес 34
ван де Бек 67
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
2 окт. 2019, 22:00 МСК
2.10.2019, 22:00 МСК
среда
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
17
Коклен
Франсис Коклен
90
19
Родриго
Родриго
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
3
Коста
Хауме Коста
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
7
Гедеш
Гонсало Гедеш
90
22
Гомес
Максимилиано Гомес
57
20
Торрес
Ферран Торрес
70
Запасные
1
Хауме
Хауме
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
2
Корреа
Тьерри Корреа
11
Черышев
Денис Черышев
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
23
Собрино
Рубен Собрино
15
Вальехо
Ману Вальехо
Аякс
мин
17
Блинд
Дейли Блинд
90
10
Тадич
Душан Тадич
90
3
Велтман
Йоэл Велтман
90
11
Промес
Квинси Промес
34'
34'
81
24
Онана
Андре Онана
90
6
ван де Бек
Донни ван де Бек
67'
67'
88
22
Зиеш
Хаким Зиеш
8'
8'
85
31
Тальяфико
Николас Тальяфико
90
4
Альварес
Эдсон Альварес
90
21
Мартинес
Лисандро Мартинес
90
28
Дест
Серджино Дест
90
Запасные
1
Варела
Бруну Варела
5
Пири
Кик Пири
15
Де Йонг
Сим Де Йонг
2
Сереро
Тхулани Сереро
18
Марин
Рэзван Марин
9
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
7
Нерес
Давид Нерес