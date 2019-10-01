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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Црвена Звезда
Белград
Вулич 62
Милунович 87
Боаки 90
3:1
Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Семеду 37
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
1 окт. 2019, 22:00 МСК
1.10.2019, 22:00 МСК
вторник
Бенуа Бастьен
Бенуа Бастьен
Главный Судья
Составы
Црвена Звезда
мин
10
Марин
Марко Марин
90
87
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
73
91
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
61
23
Родич
Милан Родич
90
17
Тумане
Тумане
90
82
Борян
Милан Борян
90
19
Милунович
Неманья Милунович
87'
87'
90
11
Гарсия
Матео Гарсия
90
5
Дегенек
Милош Дегенек
90
77
Гобельич
Марко Гобельич
90
29
Йованчич
Душан Йованчич
55
Запасные
1
Попович
Зоран Попович
6
Панков
Радован Панков
18
Жандер
Жандер
7
Вулич
Милош Вулич
62'
20
Петрович
Негош Петрович
14
Боаки
Ричмонд Боаки
90'
92
Вуканович
Алекса Вуканович
Олимпиакос
мин
35
Торосидис
Василис Торосидис
90
5
Бухалакис
Андреас Бухалакис
90
6
Бензия
Яссин Бензия
90
3
Семеду
Рубен Семеду
37'
37'
90
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
90
19
Масурас
Георгиос Масурас
79
1
Са
Жозе Са
90
21
Цимикас
Константинос Цимикас
90
20
Мерья
Яссин Мерья
90
4
Камара
Мади Камара
89
22
Ловера
Максимилиано Ловера
61
Запасные
16
Аллен
Бобби Аллен
34
Пападопулос
Авраам Пападопулос
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
28
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
8
Гильерме
Гильерме
11
Эль-Араби
Юссеф Эль-Араби
10
Поденсе
Даниэль Поденсе