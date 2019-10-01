Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Сон 12
Кейн 61
2:7
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Киммих 15
Левандовски 45
Гнабри 53
Гнабри 55
Гнабри 83
Левандовски 87
Гнабри 88
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
1 окт. 2019, 22:00 МСК
1.10.2019, 22:00 МСК
вторник
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
24
Орье
Серж Орье
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
12'
12'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
61'
61'
90
8
Уинкс
Гарри Уинкс
81
20
Алли
Деле Алли
71
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
64
Запасные
22
Газзанига
Пауло Газзанига
33
Дэвис
Бен Дэвис
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
15
Дайер
Эрик Дайер
11
Ламела
Эрик Ламела
27
Моура
Лукас Моура
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
72
9
Левандовски
Роберт Левандовски
45'
87'
45', 87'
90
27
Алаба
Давид Алаба
46
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
22
Гнабри
Серж Гнабри
53'
55'
83'
88'
53', 55', 83', 88'
90
4
Зюле
Никлас Зюле
90
29
Коман
Кингсли Коман
71
24
Толиссо
Корентен Толиссо
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
15'
15'
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
8
Мартинес
Хави Мартинес
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
25
Мюллер
Томас Мюллер
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
14
Перишич
Иван Перишич
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс