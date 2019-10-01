Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Реал
Мадрид
Рамос 55
Каземиро 85
2:2
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Деннис 9
Деннис 39
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
1 окт. 2019, 19:55 МСК
1.10.2019, 19:55 МСК
вторник
Георги Кабаков
Георги Кабаков
Главный Судья
Составы
Реал
мин
4
Рамос
Серхио Рамос
55'
55'
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
9
Бензема
Карим Бензема
90
10
Модрич
Лука Модрич
90
7
Азар
Эден Азар
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
13
Куртуа
Тибо Куртуа
46
6
Начо
Начо
46
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
14
Каземиро
Каземиро
85'
85'
90
17
Лукас
Лукас
67
Запасные
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
12
Марсело
Марсело
3
Милитао
Эдер Милитао
22
Иско
Иско
15
Вальверде
Федерико Вальверде
18
Йович
Лука Йович
25
Жуниор
Винисиус Жуниор
Брюгге
мин
25
Вормер
Рууд Вормер
90
88
Миньоле
Симон Миньоле
90
26
Ритс
Матс Ритс
90
2
Соболь
Эдуард Соболь
90
17
Дели
Симон Дели
90
44
Мехеле
Брэндон Мехеле
90
20
Ванакен
Ханс Ванакен
90
77
Мата
Клинтон Мата
90
42
Деннис
Эммануэль Деннис
9'
39'
9', 39'
71
11
Дьятта
Крепин Дьятта
90
35
Тау
Перси Тау
90
Запасные
22
Хорват
Этан Хорват
21
Коолс
Дион Коолс
5
Коссуну
Одилон Коссуну
9
Воссен
Йелле Воссен
16
Схрайверс
Сиебе Схрайверс
10
Дианье
Мбайе Дианье
80
Опенда
Луа Опенда