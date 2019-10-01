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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Сапата 28
1:2
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Мораес 41
Соломон 90
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
1 окт. 2019, 19:55 МСК
1.10.2019, 19:55 МСК
вторник
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
72
Иличич
Йосип Иличич
57
5
Масиелло
Андреа Масиелло
68
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
91
Сапата
Дуван Сапата
28'
28'
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
2
Толой
Рафаэл Толой
90
88
Пашалич
Марио Пашалич
90
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
57
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
Запасные
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
4
Кьер
Симон Кьер
19
Джимсити
Берат Джимсити
18
Малиновский
Руслан Малиновский
11
Фройлер
Ремо Фройлер
8
Госенс
Робин Госенс
9
Муриэль
Луис Муриэль
Шахтер
мин
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
30
Пятов
Андрей Пятов
90
4
Кривцов
Сергей Кривцов
90
7
Тайсон
Тайсон
90
21
Патрик
Алан Патрик
69
11
Марлос
Марлос
86
10
Мораес
Алуизио Мораес
41'
41'
90
31
Исмаили
Исмаили
90
50
Болбат
Сергей Болбат
90
20
Коваленко
Виктор Коваленко
90
22
Матвиенко
Николай Матвиенко
90
Запасные
1
Шевченко
Алексей Шевченко
77
Бондарь
Валерий Бондарь
9
Дентиньо
Дентиньо
19
Соломон
Манор Соломон
90'
8
Антонио
Маркос Антонио
15
Коноплянка
Евгений Коноплянка
98
Додо
Додо