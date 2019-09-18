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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Шахтер
Донецк
0:3
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Марез 24
Гюндоган 38
Жезус 76
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
18 сент. 2019, 22:00 МСК
18.09.2019, 22:00 МСК
среда
Артур Соареш Диаш
Артур Соареш Диаш
Главный Судья
Составы
Шахтер
мин
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
30
Пятов
Андрей Пятов
90
4
Кривцов
Сергей Кривцов
90
7
Тайсон
Тайсон
90
21
Патрик
Алан Патрик
74
11
Марлос
Марлос
90
10
Мораес
Алуизио Мораес
77
31
Исмаили
Исмаили
90
50
Болбат
Сергей Болбат
90
22
Матвиенко
Николай Матвиенко
90
19
Соломон
Манор Соломон
46
Запасные
1
Шевченко
Алексей Шевченко
2
Бутко
Богдан Бутко
77
Бондарь
Валерий Бондарь
9
Дентиньо
Дентиньо
20
Коваленко
Виктор Коваленко
8
Антонио
Маркос Антонио
15
Коноплянка
Евгений Коноплянка
Манчестер Сити
мин
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
2
Уокер
Кайл Уокер
81
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
38'
38'
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
77
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
26
Марез
Рияд Марез
24'
24'
90
31
Эдерсон
Эдерсон
90
11
Зинченко
Александр Зинченко
90
16
Родри
Родри
83
9
Жезус
Габриэль Жезус
76'
76'
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
22
Менди
Бенжамин Менди
27
Канселу
Жоау Канселу
50
Гарсия
Эрик Гарсия
21
Сильва
Давид Сильва
20
Силва
Бернарду Силва
10
Агуэро
Серхио Агуэро