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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Загреб
Леовац 10
Оршич 31
Оршич 42
Оршич 68
4:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
18 сент. 2019, 22:00 МСК
18.09.2019, 22:00 МСК
среда
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
28
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
90
22
Леовац
Марин Леовац
10'
10'
90
5
Адеми
Ариян Адеми
90
66
Дилавер
Эмир Дилавер
90
21
Петкович
Бруно Петкович
83
30
Стоянович
Петар Стоянович
90
99
Оршич
Мислав Оршич
31'
42'
68'
31', 42', 68'
76
55
Перич
Дино Перич
90
40
Ливакович
Доминик Ливакович
90
27
Моро
Никола Моро
73
7
Ольмо
Дани Ольмо
90
Запасные
1
Загорац
Даниэль Загорац
8
Хайрович
Изет Хайрович
14
Гояк
Амер Гояк
20
Атимвен
Ияйи Атимвен
17
Иванушец
Лука Иванушец
11
Гавранович
Марио Гавранович
16
Шитум
Марио Шитум
Аталанта
мин
72
Иличич
Йосип Иличич
88
5
Масиелло
Андреа Масиелло
46
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
19
Джимсити
Берат Джимсити
90
91
Сапата
Дуван Сапата
90
2
Толой
Рафаэл Толой
90
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
46
8
Госенс
Робин Госенс
90
Запасные
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
21
Кастань
Тимоти Кастань
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
18
Малиновский
Руслан Малиновский
88
Пашалич
Марио Пашалич
9
Муриэль
Луис Муриэль
99
Барроу
Муса Барроу