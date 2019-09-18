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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Коман 34
Левандовски 80
Мюллер 90
3:0
Матч завершен
Црвена Звезда
Белград
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
18 сент. 2019, 22:00 МСК
18.09.2019, 22:00 МСК
среда
Бобби Мэдден
Бобби Мэдден
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
80'
80'
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
14
Перишич
Иван Перишич
66
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
83
4
Зюле
Никлас Зюле
90
29
Коман
Кингсли Коман
34'
34'
90
24
Толиссо
Корентен Толиссо
65
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
8
Мартинес
Хави Мартинес
17
Боатенг
Джером Боатенг
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
25
Мюллер
Томас Мюллер
90'
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
22
Гнабри
Серж Гнабри
Црвена Звезда
мин
10
Марин
Марко Марин
90
87
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
91
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
90
82
Борян
Милан Борян
90
19
Милунович
Неманья Милунович
90
11
Гарсия
Матео Гарсия
83
9
Павков
Милан Павков
70
5
Дегенек
Милош Дегенек
90
77
Гобельич
Марко Гобельич
90
29
Йованчич
Душан Йованчич
62
18
Жандер
Жандер
90
Запасные
1
Попович
Зоран Попович
6
Панков
Радован Панков
15
Бабич
Срджан Бабич
7
Вулич
Милош Вулич
20
Петрович
Негош Петрович
14
Боаки
Ричмонд Боаки
92
Вуканович
Алекса Вуканович