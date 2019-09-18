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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Поденсе 44
Вальбуэна 54
2:2
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 26
Моура 30
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
18 сент. 2019, 19:55 МСК
18.09.2019, 19:55 МСК
среда
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Олимпиакос
мин
28
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
54'
54'
69
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
5
Бухалакис
Андреас Бухалакис
90
3
Семеду
Рубен Семеду
90
8
Гильерме
Гильерме
90
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
89
10
Поденсе
Даниэль Поденсе
44'
44'
90
19
Масурас
Георгиос Масурас
78
1
Са
Жозе Са
90
21
Цимикас
Константинос Цимикас
90
20
Мерья
Яссин Мерья
90
Запасные
16
Аллен
Бобби Аллен
34
Пападопулос
Авраам Пападопулос
35
Торосидис
Василис Торосидис
4
Камара
Мади Камара
11
Эль-Араби
Юссеф Эль-Араби
6
Бензия
Яссин Бензия
97
Ранджелович
Лазар Ранджелович
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
10
Кейн
Гарри Кейн
26'
26'
90
27
Моура
Лукас Моура
30'
30'
76
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
8
Уинкс
Гарри Уинкс
90
20
Алли
Деле Алли
73
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
62
Запасные
22
Газзанига
Пауло Газзанига
16
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
15
Дайер
Эрик Дайер
7
Сон
Хын-Мин Сон
11
Ламела
Эрик Ламела