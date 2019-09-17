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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
0:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Родриго 74
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
17 сент. 2019, 22:00 МСК
17.09.2019, 22:00 МСК
вторник
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
Составы
Челси
мин
10
Виллиан
Виллиан
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
15
Зума
Курт Зума
73
17
Ковачич
Матео Ковачич
80
5
Жоржиньо
Жоржиньо
90
1
Кепа
Кепа
90
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
29
Томори
Фикайо Томори
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
16
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
44
Гехи
Марк Гехи
11
Педро
Педро
8
Баркли
Росс Баркли
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
18
Жиру
Оливье Жиру
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Валенсия
мин
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
9
Гамейро
Кевин Гамейро
70
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
17
Коклен
Франсис Коклен
90
19
Родриго
Родриго
74'
74'
90
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
11
Черышев
Денис Черышев
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
Запасные
1
Хауме
Хауме
3
Коста
Хауме Коста
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
20
Торрес
Ферран Торрес
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
7
Гедеш
Гонсало Гедеш
22
Гомес
Максимилиано Гомес