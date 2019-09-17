Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Холанд 2
Холанд 34
Хванг 36
Собослай 45
Холанд 45
Ульмер 66
6:2
Матч завершен
Генк
Генк
Лукуми 40
Саматта 52
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
17 сент. 2019, 22:00 МСК
17.09.2019, 22:00 МСК
вторник
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Зальцбург
мин
17
Ульмер
Андреас Ульмер
66'
66'
90
16
Юнузович
Златко Юнузович
90
15
Рамальо
Андре Рамальо
90
18
Минамино
Такуми Минамино
90
39
Вебер
Максимилиан Вебер
90
1
Станкович
Чикан Станкович
90
9
Хванг
Хи-Чан Хванг
36'
36'
90
14
Собослай
Доминик Собослай
45'
45'
62
28
Бернед
Антуан Бернед
90
30
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
45'
2'
34'
45', 2', 34'
72
43
Кристенсен
Расмус Кристенсен
84
Запасные
23
Кен
Филипп Кен
25
Фаркаш
Патрик Фаркаш
6
Онгуене
Жером Онгуене
45
Мвепу
Энок Мвепу
4
Ашимеру
Маджид Ашимеру
37
Окугава
Масайя Окугава
20
Дака
Патсон Дака
Генк
мин
21
Уронен
Йере Уронен
90
17
Грошовски
Патрик Грошовски
90
25
Берге
Сандер Берге
90
6
Деваст
Себастьен Деваст
90
8
Хейнен
Брайан Хейнен
85
10
Саматта
Мбвана Саматта
52'
52'
90
77
Ндонгала
Дьюмерси Ндонгала
72
31
Мехле
Йоаким Мехле
90
33
Лукуми
Йхон Лукуми
40'
40'
90
7
Ито
Дзюня Ито
46
28
Кук
Гаэтан Кук
90
Запасные
26
Вандевордт
Мартен Вандевордт
4
Вутерс
Дрис Вутерс
46
Куэста
Карлос Куэста
19
Хаджи
Янис Хаджи
2
Де Норре
Каспер Де Норре
27
Бонгонда
Тео Бонгонда
18
Онаучу
Пол Онаучу