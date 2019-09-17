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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аякс
Амстердам
Промес 18
Альварес 50
Тальяфико 62
3:0
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
17 сент. 2019, 22:00 МСК
17.09.2019, 22:00 МСК
вторник
Срджан Йованович
Срджан Йованович
Главный Судья
Составы
Аякс
мин
17
Блинд
Дейли Блинд
90
10
Тадич
Душан Тадич
90
3
Велтман
Йоэл Велтман
90
11
Промес
Квинси Промес
18'
18'
90
24
Онана
Андре Онана
90
22
Зиеш
Хаким Зиеш
77
7
Нерес
Давид Нерес
83
31
Тальяфико
Николас Тальяфико
62'
62'
90
4
Альварес
Эдсон Альварес
50'
50'
90
21
Мартинес
Лисандро Мартинес
88
28
Дест
Серджино Дест
90
Запасные
1
Варела
Бруну Варела
15
Де Йонг
Сим Де Йонг
2
Сереро
Тхулани Сереро
18
Марин
Рэзван Марин
26
Эккеленкамп
Юрген Эккеленкамп
27
Ланг
Ноа Ланг
9
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
Лилль
мин
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Андре
Бенжамин Андре
90
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
18
Саншеш
Ренату Саншеш
64
10
Иконе
Нанитамо Иконе
63
4
Габриэль
Габриэль
90
17
Челик
Зеки Челик
90
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
77
7
Осимхен
Виктор Осимхен
90
29
Брадарич
Домагой Брадарич
90
Запасные
1
Жардим
Лео Жардим
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
12
Язиджи
Юсуф Язиджи
8
Шека
Шека
9
Реми
Лоик Реми
26
Пье
Жереми Пье
11
Араухо
Луис Араухо