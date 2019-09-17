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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лион
Лион
Депай 51
1:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Азмун 41
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
17 сент. 2019, 19:55 МСК
17.09.2019, 19:55 МСК
вторник
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
3
Коне
Юссуф Коне
90
6
Марсело
Марсело
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
17
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
85
12
Мендес
Тиаго Мендес
90
9
Депай
Мемфис Депай
51'
51'
90
11
Дембеле
Мусса Дембеле
90
10
Траоре
Бертран Траоре
77
Запасные
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
23
Тете
Кенни Тете
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
25
Ауа
Уссем Ауа
7
Терье
Мартен Терье
22
Лукас
Жеан Лукас
27
Корне
Максвел Корне
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
6
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
39
Караваев
Вячеслав Караваев
78
18
Жирков
Юрий Жирков
64
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
4
Осорио
Йордан Осорио
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
7
Азмун
Сердар Азмун
41'
41'
47
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
19
Смольников
Игорь Смольников
2
Маммана
Эмануэль Маммана
17
Шатов
Олег Шатов
27
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев