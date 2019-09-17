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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Барелла 90
1:1
Матч завершен
Славия
Прага
Олаинка 63
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
17 сент. 2019, 19:55 МСК
17.09.2019, 19:55 МСК
вторник
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
49
18
Асамоа
Квадво Асамоа
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
6
де Врей
Стефан де Врей
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
77
Брозович
Марсело Брозович
71
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
12
Сенси
Стефано Сенси
90
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
72
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
2
Годин
Диего Годин
8
Весино
Матиас Весино
19
Лазаро
Валентино Лазаро
23
Барелла
Николо Барелла
90'
7
Санчес
Алексис Санчес
16
Политано
Маттео Политано
Славия
мин
15
Кудела
Ондрей Кудела
90
10
Гушбауэр
Йозеф Гушбауэр
90
2
Говорка
Давид Говорка
90
1
Колар
Ондрей Колар
90
5
Коуфал
Владимир Коуфал
90
7
Станчу
Николае Станчу
90
9
Олаинка
Петер Олаинка
63'
63'
85
18
Борил
Ян Борил
90
22
Соучек
Томаш Соучек
90
28
Масопуст
Лукаш Масопуст
79
27
Траоре
Ибрахим Траоре
60
Запасные
30
Маркович
Якуб Маркович
25
Фрыдрых
Михал Фрыдрых
12
Зелены
Ярослав Зелены
17
Провод
Лукаш Провод
11
Тецл
Станислав Тецл
21
Шкода
Милан Шкода
29
Юсуф
Абдулла Юсуф