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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
2:0
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
8 марта 2020, 22:45 МСК
8.03.2020, 22:45 МСК
воскресенье
Составы
Ювентус
мин
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
11
Коста
Дуглас Коста
90
1
Щесны
Войцех Щесны
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
4
де Лигт
Матейс де Лигт
90
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
90
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
21
Пинсольо
Карло Пинсольо
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
13
Данило
Данило
24
Ругани
Даниэле Ругани
6
Хедира
Сами Хедира
5
Пьянич
Миралем Пьянич
25
Рабьо
Адриан Рабьо
10
Дибала
Пауло Дибала
33
Бернардески
Федерико Бернардески
Интер
мин
15
Янг
Эшли Янг
90
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
6
де Врей
Стефан де Врей
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
8
Весино
Матиас Весино
90
18
Барелла
Николо Барелла
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
95
Бастони
Алессандро Бастони
90
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
90
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
46
Берни
Томмазо Берни
2
Годин
Диего Годин
13
Раноккия
Андреа Раноккия
3
Бираги
Кристиано Бираги
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
20
Валеро
Борха Валеро
18
Асамоа
Квадво Асамоа
24
Эриксен
Кристиан Эриксен
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
11
Санчес
Алексис Санчес
30
Эспозито
Себастьяно Эспозито