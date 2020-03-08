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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Ибрагимович 77
1:2
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Пандев 7
Кассата 41
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
8 марта 2020, 17:00 МСК
8.03.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Милан
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
12
Конти
Андреа Конти
90
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
90
46
Габбиа
Маттео Габбиа
90
18
Ребич
Анте Ребич
57
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
56
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
90
79
Кессье
Франк Кессье
90
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
90
21
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
77'
77'
90
Запасные
84
Сончин
Маттео Сончин
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
2
Калабрия
Давиде Калабрия
20
Билья
Лукас Билья
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
39
Пакета
Лукас Пакета
17
Леау
Рафаэль Леау
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
55
Масиелло
Андреа Масиелло
90
92
Сумаоро
Адама Сумаоро
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
85
Бехрами
Валон Бехрами
63
20
Шоне
Лассе Шоне
57
4
Кришито
Доменико Кришито
90
29
Кассата
Франческо Кассата
41'
41'
90
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
19
Пандев
Горан Пандев
7'
7'
79
9
Санабрия
Антонио Санабрия
90
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
13
Ичасо
Сальвадор Ичасо
2
Сапата
Кристиан Сапата
32
Анкерсен
Петер Анкерсен
3
Баррека
Антонио Баррека
10
Фальке
Яго Фальке
27
Стураро
Стефано Стураро
15
Ягелло
Филип Ягелло
23
Дестро
Маттиа Дестро
30
Фавилли
Андреа Фавилли
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти