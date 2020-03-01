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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Лечче
Лечче
Сапонара 29
Донати 39
2:7
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Донати 17
Сапата 22
Иличич 47
Сапата 54
Сапата 62
Муриэль 87
Малиновский 90
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
1 марта 2020, 17:00 МСК
1.03.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Лечче
мин
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
8
Манкосу
Марко Манкосу
63
7
Донати
Джулио Донати
39'
17'
39'
17'
90
21
Габриэл
Габриэл
90
14
Дейола
Алессандро Дейола
90
18
Сапонара
Риккардо Сапонара
29'
29'
90
72
Барак
Антонин Барак
90
10
Лападула
Джанлука Лападула
90
37
Маер
Жан Маер
90
5
Лучионе
Фабио Лучионе
90
27
Кальдерони
Марко Кальдерони
90
Запасные
22
Виджорито
Мауро Виджорито
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
16
Меккарьелло
Бьяджо Меккарьелло
28
Шахов
Евгений Шахов
29
Рисполи
Андреа Рисполи
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
4
Петриччионе
Якопо Петриччионе
3
Вера
Брайан Вера
Аталанта
мин
72
Иличич
Йосип Иличич
47'
47'
73
15
Гомес
Алехандро Гомес
69
91
Сапата
Дуван Сапата
22'
54'
62'
22', 54', 62'
85
3
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
50
Пашалич
Марио Пашалич
90
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
21
Кастань
Тимоти Кастань
2
Белланова
Раоуль Белланова
18
Малиновский
Руслан Малиновский
90'
5
Тамезе
Адриен Тамезе
29
Муриэль
Луис Муриэль
87'