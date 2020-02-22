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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Пульгар 85
1:1
Матч завершен
Милан
Милан
Ребич 56
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
22 февр. 2020, 22:45 МСК
22.02.2020, 22:45 МСК
суббота
Составы
Фиорентина
мин
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
22
Касерес
Мартин Касерес
90
78
Пульгар
Эрик Пульгар
85'
85'
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
29
Дальберт
Дальберт
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
88
Дункан
Альфред Дункан
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
90
28
Влахович
Душан Влахович
90
Запасные
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
23
Венути
Лоренцо Венути
93
Терзич
Алекса Терзич
3
Игор
Игор
24
Бенасси
Марко Бенасси
18
Геззаль
Рашид Геззаль
19
Агудело
Кевин Агудело
63
Кутроне
Патрик Кутроне
11
Соттиль
Риккардо Соттиль
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
12
Конти
Андреа Конти
90
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
90
79
Кессье
Франк Кессье
90
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
90
46
Габбиа
Маттео Габбиа
90
21
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
18
Ребич
Анте Ребич
56'
56'
90
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
2
Калабрия
Давиде Калабрия
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
39
Пакета
Лукас Пакета
17
Леау
Рафаэль Леау
98
Мальдини
Даниел Мальдини