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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Петанья 69
1:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Роналду 39
Рэмзи 60
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
22 февр. 2020, 20:00 МСК
22.02.2020, 20:00 МСК
суббота
Составы
СПАЛ
мин
99
Бериша
Этрит Бериша
90
13
Реца
Аркадиуш Реца
90
21
Стрефезза
Габриэль Стрефезза
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
41
Бонифази
Кевин Бонифази
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
8
Валоти
Маттиа Валоти
89
19
Кастро
Лукас Кастро
60
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
37
Петанья
Андреа Петанья
69'
69'
90
Запасные
25
Летица
Карло Летица
22
Тиам
Демба Тиам
27
Фелипе
Фелипе
40
Томович
Ненад Томович
23
Викари
Франческо Викари
26
Сала
Джакопо Сала
14
Дабо
Брайан Дабо
11
Мургиа
Алессандро Мургиа
10
Флоккари
Сержио Флоккари
31
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
93
Фарес
Мохаммед Фарес
Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
55
12
Сандро
Алекс Сандро
90
13
Данило
Данило
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
39'
39'
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
79
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
60'
60'
73
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
90
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
10
Дибала
Пауло Дибала
90
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
4
де Лигт
Матейс де Лигт
25
Рабьо
Адриан Рабьо
33
Бернардески
Федерико Бернардески