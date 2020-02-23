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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Ундер 13
Мхитарян 37
Джеко 69
Коларов 80
4:0
Матч завершен
Лечче
Лечче
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
23 февр. 2020, 20:00 МСК
23.02.2020, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Рома
мин
13
Лопес
Пау Лопес
90
11
Коларов
Александар Коларов
80'
80'
90
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
23
Манчини
Джанлука Манчини
90
77
Мхитарян
Генрих Мхитарян
37'
37'
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
33
Перес
Бруно Перес
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
21
Верету
Жордан Верету
90
17
Ундер
Дженгиз Ундер
13'
13'
90
9
Джеко
Эдин Джеко
69'
69'
90
Запасные
63
Фузато
Даниэль Фузато
20
Фасио
Федерико Фасио
18
Сантон
Давиде Сантон
41
Ибаньес
Рожер Ибаньес
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
19
Калинич
Никола Калинич
8
Перотти
Диего Перотти
99
Клюйверт
Джастин Клюйверт
31
Перес
Карлес Перес
Лечче
мин
22
Виджорито
Мауро Виджорито
90
8
Манкосу
Марко Манкосу
90
4
Петриччионе
Якопо Петриччионе
90
27
Кальдерони
Марко Кальдерони
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
7
Донати
Джулио Донати
90
5
Лучионе
Фабио Лучионе
90
14
Дейола
Алессандро Дейола
90
72
Барак
Антонин Барак
90
37
Маер
Жан Маер
90
9
Лападула
Джанлука Лападула
90
Запасные
21
Габриэл
Габриэл
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
6
Пас
Неуэн Пас
16
Меккарьелло
Бьяджо Меккарьелло
11
Шахов
Евгений Шахов
29
Рисполи
Андреа Рисполи
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
3
Вера
Брайан Вера