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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Кассата 57
Кришито 89
2:3
Матч завершен
Лацио
Рим
Марушич 2
Иммобиле 51
Катальди 71
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
23 февр. 2020, 14:30 МСК
23.02.2020, 14:30 МСК
воскресенье
Составы
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
89'
89'
90
55
Масиелло
Андреа Масиелло
90
92
Сумаоро
Адама Сумаоро
90
32
Анкерсен
Петер Анкерсен
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
85
Бехрами
Валон Бехрами
90
20
Шоне
Лассе Шоне
90
29
Кассата
Франческо Кассата
57'
57'
90
9
Санабрия
Антонио Санабрия
90
30
Фавилли
Андреа Фавилли
90
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
13
Ичасо
Сальвадор Ичасо
2
Сапата
Кристиан Сапата
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
3
Баррека
Антонио Баррека
10
Фальке
Яго Фальке
15
Ягелло
Филип Ягелло
19
Пандев
Горан Пандев
23
Дестро
Маттиа Дестро
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
26
Раду
Штефан Раду
90
93
Вавро
Денис Вавро
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
10
Альберто
Луис Альберто
90
4
Патрик
Патрик
90
77
Марушич
Адам Марушич
2'
2'
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
51'
51'
90
22
Джони
Джони
90
Запасные
24
Прото
Силвио Прото
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
33
Ачерби
Франческо Ачерби
15
Баштуш
Баштуш
16
Пароло
Марко Пароло
5
Лукаку
Джордан Лукаку
32
Катальди
Данило Катальди
71'
11
Корреа
Хоакин Корреа
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
28
Андерсон
Андре Андерсон
34
Адеканье
Бобби Адеканье