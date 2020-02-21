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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Брешиа
Брешиа
Чансельор 26
1:2
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Инсинье 50
Руис 54
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
21 февр. 2020, 22:45 МСК
21.02.2020, 22:45 МСК
пятница
Составы
Брешиа
мин
1
Йоронен
Йессе Йоронен
90
25
Бизоли
Димитри Бизоли
90
3
Матею
Алеш Матею
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
14
Чансельор
Джон Чансельор
26'
26'
90
27
Дессена
Даниэле Дессена
90
31
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
90
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
90
26
Мартелла
Бруно Мартелла
90
4
Тонали
Сандро Тонали
90
45
Балотелли
Марио Балотелли
90
Запасные
19
Мангравити
Массимильяно Мангравити
29
Семприни
Алессандро Семприни
23
Скрабб
Симон Скрабб
6
Ндой
Эмануэле Ндой
7
Спалек
Николас Спалек
24
Вивиани
Маттиа Вивиани
9
Доннарумма
Альфредо Доннарумма
Наполи
мин
25
Оспина
Давид Оспина
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
6
Мариу Руй
Мариу Руй
90
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
8
Руис
Фабиан Руис
54'
54'
90
4
Демме
Диего Демме
90
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
50'
50'
90
21
Политано
Маттео Политано
90
Запасные
1
Мерет
Алекс Мерет
27
Карнезис
Орестис Карнезис
31
Гулам
Фаузи Гулам
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
13
Луперто
Себастьяно Луперто
5
Аллан
Аллан
20
Зелински
Петр Зелински
68
Лоботка
Станислав Лоботка
7
Кальехон
Хосе Кальехон
99
Милик
Аркадиуш Милик
11
Лосано
Ирвинг Лосано