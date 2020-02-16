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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 39
Куадрадо 75
2:0
Матч завершен
Брешиа
Брешиа
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
16 февр. 2020, 17:00 МСК
16.02.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
13
Данило
Данило
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
25
Рабьо
Адриан Рабьо
90
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
90
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
75'
75'
90
10
Дибала
Пауло Дибала
39'
39'
90
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
4
де Лигт
Матейс де Лигт
14
Матюиди
Блейз Матюиди
5
Пьянич
Миралем Пьянич
Брешиа
мин
22
Альфонсо
Энрико Альфонсо
90
25
Бизоли
Димитри Бизоли
90
3
Матею
Алеш Матею
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
14
Чансельор
Джон Чансельор
90
27
Дессена
Даниэле Дессена
90
31
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
90
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
90
26
Мартелла
Бруно Мартелла
90
45
Балотелли
Марио Балотелли
90
18
Айе
Флориан Айе
90
Запасные
19
Мангравити
Массимильяно Мангравити
29
Семприни
Алессандро Семприни
23
Скрабб
Симон Скрабб
6
Ндой
Эмануэле Ндой
7
Спалек
Николас Спалек
24
Вивиани
Маттиа Вивиани
9
Доннарумма
Альфредо Доннарумма