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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Габбиадини 90
1:5
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Торсби 8
Влахович 18
Кьеза 40
Влахович 57
Кьеза 78
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
16 февр. 2020, 17:00 МСК
16.02.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Сампдория
мин
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
21
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
15
Колли
Омар Колли
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
46
11
Рамирес
Гастон Рамирес
67
7
Линетти
Карол Линетти
90
18
Торсби
Мортен Торсби
8'
8'
46
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90'
90'
90
Запасные
22
Секулин
Андреа Секулин
34
Йошида
Мая Йошида
5
Хабот
Юлиан Хабот
8
Баррето
Эдгар Баррето
14
Янкто
Якуб Янкто
12
Депаоли
Фабио Депаоли
4
Виейра
Роналду Виейра
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
17
ла Гумина
Антонино ла Гумина
Фиорентина
мин
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
22
Касерес
Мартин Касерес
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
29
Дальберт
Дальберт
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
88
Дункан
Альфред Дункан
71
25
Кьеза
Федерико Кьеза
78'
40'
78'
40'
81
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
67
28
Влахович
Душан Влахович
57'
18'
57'
18'
90
Запасные
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
78
Пульгар
Эрик Пульгар
23
Венути
Лоренцо Венути
93
Терзич
Алекса Терзич
3
Игор
Игор
24
Бенасси
Марко Бенасси
18
Геззаль
Рашид Геззаль
19
Агудело
Кевин Агудело
63
Кутроне
Патрик Кутроне
11
Соттиль
Риккардо Соттиль