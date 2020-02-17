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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Ребич 25
1:0
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
17 февр. 2020, 22:45 МСК
17.02.2020, 22:45 МСК
понедельник
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
24
Кьер
Симон Кьер
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
90
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
90
79
Кессье
Франк Кессье
90
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
90
39
Пакета
Лукас Пакета
90
21
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
18
Ребич
Анте Ребич
25'
25'
90
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
46
Габбиа
Маттео Габбиа
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
17
Леау
Рафаэль Леау
98
Мальдини
Даниел Мальдини
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
4
Лянко
Лянко
90
36
Бремер
Бремер
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
7
Лукич
Саша Лукич
90
21
Беренгер
Алекс Беренгер
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
20
Эдера
Симоне Эдера
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
18
Уйкани
Самир Уйкани
30
Джиджи
Коффи Джиджи
34
Эйна
Ола Эйна
8
Базелли
Даниэле Базелли
23
Мейте
Суалихо Мейте
11
Дзадза
Симоне Дзадза
22
Миллико
Винченцо Миллико