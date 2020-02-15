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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Паломино 50
Пашалич 59
2:1
Матч завершен
Рома
Рим
Джеко 45
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
15 февр. 2020, 22:45 МСК
15.02.2020, 22:45 МСК
суббота
Составы
Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
19
Джимсити
Берат Джимсити
90
2
Толой
Рафаэл Толой
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
50'
50'
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
91
Сапата
Дуван Сапата
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
21
Кастань
Тимоти Кастань
3
Кальдара
Маттиа Кальдара
18
Малиновский
Руслан Малиновский
88
Пашалич
Марио Пашалич
59'
5
Тамезе
Адриен Тамезе
9
Муриэль
Луис Муриэль
Рома
мин
13
Лопес
Пау Лопес
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
23
Манчини
Джанлука Манчини
90
77
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
33
Перес
Бруно Перес
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
9
Джеко
Эдин Джеко
45'
45'
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
99
Клюйверт
Джастин Клюйверт
90
Запасные
63
Фузато
Даниэль Фузато
11
Коларов
Александар Коларов
18
Сантон
Давиде Сантон
5
Жуан
Жуан
41
Ибаньес
Рожер Ибаньес
21
Верету
Жордан Верету
17
Ундер
Дженгиз Ундер
19
Калинич
Никола Калинич
31
Перес
Карлес Перес