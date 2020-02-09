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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Интер
Милан
Брозович 51
Весино 54
де Врей 70
Лукаку 90
4:2
Матч завершен
Милан
Милан
Ребич 40
Ибрагимович 45
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
9 февр. 2020, 22:45 МСК
9.02.2020, 22:45 МСК
воскресенье
Составы
Интер
мин
27
Паделли
Даниэле Паделли
90
2
Годин
Диего Годин
90
6
де Врей
Стефан де Врей
70'
70'
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
15
Янг
Эшли Янг
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
80
77
Брозович
Марсело Брозович
51'
51'
90
8
Весино
Матиас Весино
54'
54'
90
23
Барелла
Николо Барелла
90
7
Санчес
Алексис Санчес
72
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90'
90'
90
Запасные
1
Ханданович
Самир Ханданович
13
Раноккия
Андреа Раноккия
34
Бираги
Кристиано Бираги
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
20
Валеро
Борха Валеро
18
Асамоа
Квадво Асамоа
24
Эриксен
Кристиан Эриксен
11
Мозес
Виктор Мозес
12
Сенси
Стефано Сенси
30
Эспозито
Себастьяно Эспозито
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
24
Кьер
Симон Кьер
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
12
Конти
Андреа Конти
90
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
80
79
Кессье
Франк Кессье
81
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
90
21
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
45'
45'
90
18
Ребич
Анте Ребич
40'
40'
84
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
2
Калабрия
Давиде Калабрия
20
Билья
Лукас Билья
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
46
Габбиа
Маттео Габбиа
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
39
Пакета
Лукас Пакета
17
Леау
Рафаэль Леау