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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Кьеза 32
1:2
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Сапата 49
Малиновский 72
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
8 февр. 2020, 17:00 МСК
8.02.2020, 17:00 МСК
суббота
Составы
Фиорентина
мин
3
Игор
Игор
90
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
78
Пульгар
Эрик Пульгар
79
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
29
Дальберт
Дальберт
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
85
25
Кьеза
Федерико Кьеза
32'
32'
90
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
90
63
Кутроне
Патрик Кутроне
46
Запасные
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
22
Касерес
Мартин Касерес
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
23
Венути
Лоренцо Венути
93
Терзич
Алекса Терзич
5
Бадель
Милан Бадель
18
Геззаль
Рашид Геззаль
19
Агудело
Кевин Агудело
28
Влахович
Душан Влахович
11
Соттиль
Риккардо Соттиль
Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
19
Джимсити
Берат Джимсити
90
21
Кастань
Тимоти Кастань
90
2
Толой
Рафаэл Толой
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
88
Пашалич
Марио Пашалич
64
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
91
Сапата
Дуван Сапата
49'
49'
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
3
Кальдара
Маттиа Кальдара
33
Хатебур
Ханс Хатебур
22
Белланова
Раоуль Белланова
18
Малиновский
Руслан Малиновский
72'
5
Тамезе
Адриен Тамезе
9
Муриэль
Луис Муриэль