Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Торино
Турин
Верди 55
1:3
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Рамирес 70
Рамирес 75
Квальярелла 79
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
8 февр. 2020, 20:00 МСК
8.02.2020, 20:00 МСК
суббота
Составы
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
34
Эйна
Ола Эйна
90
4
Лянко
Лянко
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
24
Верди
Симоне Верди
55'
55'
90
7
Лукич
Саша Лукич
90
21
Беренгер
Алекс Беренгер
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
18
Уйкани
Самир Уйкани
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
30
Джиджи
Коффи Джиджи
36
Бремер
Бремер
23
Мейте
Суалихо Мейте
20
Эдера
Симоне Эдера
22
Миллико
Винченцо Миллико
Сампдория
мин
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
21
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
15
Колли
Омар Колли
90
6
Экдаль
Альбин Экдаль
90
11
Рамирес
Гастон Рамирес
70'
75'
70', 75'
90
7
Линетти
Карол Линетти
90
18
Торсби
Мортен Торсби
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
79'
79'
90
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90
Запасные
22
Секулин
Андреа Секулин
34
Йошида
Мая Йошида
5
Хабот
Юлиан Хабот
8
Баррето
Эдгар Баррето
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
14
Янкто
Якуб Янкто
4
Виейра
Роналду Виейра
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
17
ла Гумина
Антонино ла Гумина
26
Лери
Мехди Лери