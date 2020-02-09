Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Бонифази 23
1:2
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Капуто 65
Бога 90
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
9 февр. 2020, 14:30 МСК
9.02.2020, 14:30 МСК
воскресенье
Составы
СПАЛ
мин
99
Бериша
Этрит Бериша
90
13
Реца
Аркадиуш Реца
90
21
Стрефезза
Габриэль Стрефезза
90
40
Томович
Ненад Томович
90
41
Бонифази
Кевин Бонифази
23'
23'
90
23
Викари
Франческо Викари
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
14
Дабо
Брайан Дабо
90
37
Петанья
Андреа Петанья
90
31
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
90
Запасные
25
Летица
Карло Летица
22
Тиам
Демба Тиам
27
Фелипе
Фелипе
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
66
Саламон
Бартош Саламон
4
Сионек
Тиаго Сионек
8
Валоти
Маттиа Валоти
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
11
Мургиа
Алессандро Мургиа
10
Флоккари
Сержио Флоккари
93
Фарес
Мохаммед Фарес
Сассуоло
мин
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
90
47
Консильи
Андреа Консильи
90
22
Тольян
Джереми Тольян
90
19
Романья
Филиппо Романья
90
31
Феррари
Джанмарко Феррари
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
7
Бога
Жереми Бога
90'
90'
90
23
Траоре
Хамед Траоре
90
9
Капуто
Франческо Капуто
65'
65'
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
Запасные
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
13
Пелузо
Федерико Пелузо
2
Марлон
Марлон
6
Рожерио
Рожерио
32
Маньяни
Джанджакомо Маньяни
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
68
Бурабиа
Мехди Бурабиа
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
11
Дефрель
Грегор Дефрель
10
Джуричич
Филип Джуричич