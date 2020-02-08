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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
Борини 76
Паццини 86
2:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Роналду 65
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
8 февр. 2020, 22:45 МСК
8.02.2020, 22:45 МСК
суббота
Составы
Верона
мин
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
90
21
Гюнтер
Корай Гюнтер
90
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
90
24
Кумбула
Мараш Кумбула
90
4
Велозу
Мигель Велозу
58
5
Фараони
Давиде Фараони
90
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
69
34
Амрабат
Софиан Амрабат
90
32
Пессина
Маттео Пессина
90
16
Борини
Фабио Борини
76'
76'
90
88
Лазович
Дарко Лазович
79
Запасные
22
Берарди
Алессандро Берарди
96
Радунович
Борис Радунович
15
Боккетти
Сальваторе Боккетти
23
Димарко
Федерико Димарко
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
27
Давидович
Павел Давидович
33
Эмпереур
Алан Эмпереур
8
Эйссерик
Валентин Эйссерик
14
Верре
Валерио Верре
11
Паццини
Джампаоло Паццини
86'
9
Степински
Мариуш Степински
Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
4
де Лигт
Матейс де Лигт
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
65'
65'
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
25
Рабьо
Адриан Рабьо
90
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
82
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
59
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
11
Коста
Дуглас Коста
72
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
24
Ругани
Даниэле Ругани
14
Матюиди
Блейз Матюиди
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
10
Дибала
Пауло Дибала