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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Брешиа
Брешиа
Бизоли 81
1:1
Матч завершен
Удинезе
Удине
де Пауль 90
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
9 февр. 2020, 17:00 МСК
9.02.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Брешиа
мин
1
Йоронен
Йессе Йоронен
90
25
Бизоли
Димитри Бизоли
81'
81'
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
14
Чансельор
Джон Чансельор
90
15
Кистана
Андреа Кистана
90
27
Дессена
Даниэле Дессена
90
26
Мартелла
Бруно Мартелла
90
4
Тонали
Сандро Тонали
90
7
Спалек
Николас Спалек
90
45
Балотелли
Марио Балотелли
90
18
Айе
Флориан Айе
90
Запасные
22
Альфонсо
Энрико Альфонсо
5
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
3
Матею
Алеш Матею
19
Мангравити
Массимильяно Мангравити
31
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
6
Ндой
Эмануэле Ндой
24
Вивиани
Маттиа Вивиани
9
Доннарумма
Альфредо Доннарумма
Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
90
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
90
8
Яяло
Мато Яяло
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90'
90'
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
12
Сема
Кен Сема
90
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
Запасные
88
Николас
Николас
27
Перисан
Самуэле Перисан
18
тер Авест
Хайдд тер Авест
50
Бекао
Родриго Бекао
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
11
Уолес
Уолес
77
Зеегелар
Марвин Зеегелар
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
30
Несторовски
Илия Несторовски