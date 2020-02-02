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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Роналду 40
Роналду 80
де Лигт 90
3:0
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
2 февр. 2020, 14:30 МСК
2.02.2020, 14:30 МСК
воскресенье
Составы
Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
4
де Лигт
Матейс де Лигт
90'
90'
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
40'
80'
40', 80'
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
25
Рабьо
Адриан Рабьо
88
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
90
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
67
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
11
Коста
Дуглас Коста
83
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
24
Ругани
Даниэле Ругани
14
Матюиди
Блейз Матюиди
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
10
Дибала
Пауло Дибала
33
Бернардески
Федерико Бернардески
Фиорентина
мин
3
Игор
Игор
90
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
78
Пульгар
Эрик Пульгар
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
29
Дальберт
Дальберт
90
21
Лирола
Поль Лирола
89
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
18
Геззаль
Рашид Геззаль
60
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
63
Кутроне
Патрик Кутроне
73
Запасные
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
23
Венути
Лоренцо Венути
93
Терзич
Алекса Терзич
5
Бадель
Милан Бадель
19
Агудело
Кевин Агудело
28
Влахович
Душан Влахович
11
Соттиль
Риккардо Соттиль