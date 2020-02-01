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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Капуто 7
Капуто 16
Джуричич 26
Бога 74
4:2
Матч завершен
Рома
Рим
Джеко 55
Верету 73
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
1 февр. 2020, 22:45 МСК
1.02.2020, 22:45 МСК
суббота
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
90
19
Романья
Филиппо Романья
90
31
Феррари
Джанмарко Феррари
90
22
Тольян
Джереми Тольян
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
7
Бога
Жереми Бога
74'
74'
90
9
Капуто
Франческо Капуто
7'
16'
7', 16'
90
10
Джуричич
Филип Джуричич
26'
26'
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
Запасные
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
63
Турати
Стефано Турати
2
Марлон
Марлон
6
Рожерио
Рожерио
32
Маньяни
Джанджакомо Маньяни
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
68
Бурабиа
Мехди Бурабиа
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
23
Траоре
Хамед Траоре
11
Дефрель
Грегор Дефрель
Рома
мин
13
Лопес
Пау Лопес
90
18
Сантон
Давиде Сантон
90
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
23
Манчини
Джанлука Манчини
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
21
Верету
Жордан Верету
73'
73'
90
17
Ундер
Дженгиз Ундер
90
9
Джеко
Эдин Джеко
55'
55'
90
99
Клюйверт
Джастин Клюйверт
90
Запасные
83
Миранте
Антонио Миранте
63
Фузато
Даниэль Фузато
20
Фасио
Федерико Фасио
11
Коларов
Александар Коларов
41
Ибаньес
Рожер Ибаньес
27
Пасторе
Хавьер Пасторе
33
Перес
Бруно Перес
19
Калинич
Никола Калинич
8
Перотти
Диего Перотти
31
Перес
Карлес Перес