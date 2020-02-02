Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Лечче
Лечче
Дейола 11
Барак 19
Фалько 64
Лападула 78
4:0
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
2 февр. 2020, 20:00 МСК
2.02.2020, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Лечче
мин
22
Виджорито
Мауро Виджорито
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
7
Донати
Джулио Донати
90
5
Лучионе
Фабио Лучионе
90
14
Дейола
Алессандро Дейола
11'
11'
90
18
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
72
Барак
Антонин Барак
19'
19'
90
37
Маер
Жан Маер
90
29
Рисполи
Андреа Рисполи
90
10
Фалько
Филиппо Фалько
64'
64'
90
9
Лападула
Джанлука Лападула
78'
78'
90
Запасные
6
Пас
Неуэн Пас
27
Кальдерони
Марко Кальдерони
11
Шахов
Евгений Шахов
8
Манкосу
Марко Манкосу
4
Петриччионе
Якопо Петриччионе
3
Вера
Брайан Вера
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
30
Джиджи
Коффи Джиджи
90
34
Эйна
Ола Эйна
90
36
Бремер
Бремер
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
24
Верди
Симоне Верди
90
23
Мейте
Суалихо Мейте
90
21
Беренгер
Алекс Беренгер
90
9
Белотти
Андреа Белотти
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
18
Уйкани
Самир Уйкани
4
Лянко
Лянко
20
Эдера
Симоне Эдера
22
Миллико
Винченцо Миллико