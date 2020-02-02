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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 3
Кайседо 16
Иммобиле 29
Кайседо 38
Адеканье 58
5:1
Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Миссироли 65
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
2 февр. 2020, 17:00 МСК
2.02.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
33
Ачерби
Франческо Ачерби
90
26
Раду
Штефан Раду
90
15
Баштуш
Баштуш
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
10
Альберто
Луис Альберто
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
16'
38'
16', 38'
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
29'
3'
29', 3'
90
Запасные
24
Прото
Силвио Прото
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
93
Вавро
Денис Вавро
16
Пароло
Марко Пароло
5
Лукаку
Джордан Лукаку
77
Марушич
Адам Марушич
28
Андерсон
Андре Андерсон
22
Джони
Джони
34
Адеканье
Бобби Адеканье
58'
СПАЛ
мин
99
Бериша
Этрит Бериша
90
13
Реца
Аркадиуш Реца
90
21
Стрефезза
Габриэль Стрефезза
90
27
Фелипе
Фелипе
90
40
Томович
Ненад Томович
90
41
Бонифази
Кевин Бонифази
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
65'
65'
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
14
Дабо
Брайан Дабо
90
10
Флоккари
Сержио Флоккари
90
31
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
90
Запасные
22
Тиам
Демба Тиам
25
Летица
Карло Летица
23
Викари
Франческо Викари
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
11
Мургиа
Алессандро Мургиа