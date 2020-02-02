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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Толой 13
Иличич 35
2:2
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Кришито 19
Санабрия 33
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
2 февр. 2020, 17:00 МСК
2.02.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Аталанта
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
19
Джимсити
Берат Джимсити
90
2
Толой
Рафаэл Толой
13'
13'
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
72
Иличич
Йосип Иличич
35'
35'
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
88
Пашалич
Марио Пашалич
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
91
Сапата
Дуван Сапата
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
21
Кастань
Тимоти Кастань
3
Кальдара
Маттиа Кальдара
22
Белланова
Раоуль Белланова
18
Малиновский
Руслан Малиновский
11
Фройлер
Ремо Фройлер
5
Тамезе
Адриен Тамезе
9
Муриэль
Луис Муриэль
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
19'
19'
90
55
Масиелло
Андреа Масиелло
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
85
Бехрами
Валон Бехрами
90
20
Шоне
Лассе Шоне
90
27
Стураро
Стефано Стураро
90
9
Санабрия
Антонио Санабрия
33'
33'
90
18
Гильоне
Паоло Гильоне
90
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
90
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
2
Сапата
Кристиан Сапата
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
32
Анкерсен
Петер Анкерсен
3
Баррека
Антонио Баррека
21
Радованович
Иван Радованович
29
Кассата
Франческо Кассата
19
Пандев
Горан Пандев
23
Дестро
Маттиа Дестро
30
Фавилли
Андреа Фавилли