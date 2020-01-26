Матч завершен
Наполи
Неаполь
Зелински 63
Инсинье 86
2:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Роналду 90
Серия А, 21 тур

Серия А,

21 тур

Италия
26 янв. 2020, 22:45 МСК
26.01.2020, 22:45 МСК
воскресенье
Составы
Наполи
мин
1
Мерет
Алекс Мерет
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
6
Мариу Руй
Мариу Руй
90
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
20
Зелински
Петр Зелински
63'
63'
81
8
Руис
Фабиан Руис
90
4
Демме
Диего Демме
69
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
86'
86'
90
99
Милик
Аркадиуш Милик
90
Запасные
27
Карнезис
Орестис Карнезис
19
Максимович
Никола Максимович
13
Луперто
Себастьяно Луперто
68
Лоботка
Станислав Лоботка
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Лосано
Ирвинг Лосано
98
Леандриньо
Леандриньо
Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
4
де Лигт
Матейс де Лигт
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
90'
90'
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
72
5
Пьянич
Миралем Пьянич
50
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
90
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
10
Дибала
Пауло Дибала
72
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
24
Ругани
Даниэле Ругани
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
25
Рабьо
Адриан Рабьо
11
Коста
Дуглас Коста
33
Бернардески
Федерико Бернардески