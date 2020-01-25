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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
0:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 21 тур
Серия А,
21 тур
Италия
25 янв. 2020, 20:00 МСК
25.01.2020, 20:00 МСК
суббота
Составы
Фиорентина
мин
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
22
Касерес
Мартин Касерес
90
78
Пульгар
Эрик Пульгар
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
23
Венути
Лоренцо Венути
82
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
65
63
Кутроне
Патрик Кутроне
59
Запасные
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
15
Оливера
Максимильяно Оливера
6
Раньери
Лука Раньери
93
Терзич
Алекса Терзич
5
Бадель
Милан Бадель
16
Эйссерик
Валентин Эйссерик
18
Геззаль
Рашид Геззаль
27
Журковски
Шимон Журковски
28
Влахович
Душан Влахович
11
Соттиль
Риккардо Соттиль
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
3
Баррека
Антонио Баррека
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
85
Бехрами
Валон Бехрами
90
20
Шоне
Лассе Шоне
90
27
Стураро
Стефано Стураро
90
19
Пандев
Горан Пандев
62
18
Гильоне
Паоло Гильоне
90
30
Фавилли
Андреа Фавилли
70
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
97
Раду
Ионуц Раду
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
32
Анкерсен
Петер Анкерсен
13
Эль-Амик
Джавад Эль-Амик
33
Паяч
Марко Паяч
28
Агудело
Кевин Агудело
15
Ягелло
Филип Ягелло
23
Дестро
Маттиа Дестро
9
Санабрия
Антонио Санабрия
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти