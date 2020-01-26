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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
0:0
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Серия А, 21 тур
Серия А,
21 тур
Италия
26 янв. 2020, 17:00 МСК
26.01.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Сампдория
мин
3
Ауджелло
Томмазо Ауджелло
90
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
21
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
15
Колли
Омар Колли
90
6
Экдаль
Альбин Экдаль
90
11
Рамирес
Гастон Рамирес
90
7
Линетти
Карол Линетти
90
18
Торсби
Мортен Торсби
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90
Запасные
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
22
Секулин
Андреа Секулин
19
Реджини
Васко Реджини
29
Мурру
Никола Мурру
8
Баррето
Эдгар Баррето
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
14
Янкто
Якуб Янкто
4
Виейра
Роналду Виейра
17
Капрари
Джанлука Капрари
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
26
Лери
Мехди Лери
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
22
Тольян
Джереми Тольян
90
19
Романья
Филиппо Романья
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
7
Бога
Жереми Бога
90
23
Траоре
Хамед Траоре
90
9
Капуто
Франческо Капуто
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
Запасные
63
Турати
Стефано Турати
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
2
Марлон
Марлон
6
Рожерио
Рожерио
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
68
Бурабиа
Мехди Бурабиа
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
11
Дефрель
Грегор Дефрель
10
Джуричич
Филип Джуричич