Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Рома
Рим
Джеко 26
1:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Ачерби 34
Серия А, 21 тур
Серия А,
21 тур
Италия
26 янв. 2020, 20:00 МСК
26.01.2020, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Рома
мин
13
Лопес
Пау Лопес
90
18
Сантон
Давиде Сантон
90
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
23
Манчини
Джанлука Манчини
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
21
Верету
Жордан Верету
90
17
Ундер
Дженгиз Ундер
90
9
Джеко
Эдин Джеко
26'
26'
90
99
Клюйверт
Джастин Клюйверт
90
Запасные
83
Миранте
Антонио Миранте
63
Фузато
Даниэль Фузато
20
Фасио
Федерико Фасио
11
Коларов
Александар Коларов
5
Жуан
Жуан
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Пасторе
Хавьер Пасторе
33
Перес
Бруно Перес
19
Калинич
Никола Калинич
8
Перотти
Диего Перотти
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
26
Раду
Штефан Раду
90
33
Ачерби
Франческо Ачерби
34'
34'
90
3
Фелипе
Луис Фелипе
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
10
Альберто
Луис Альберто
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
11
Корреа
Хоакин Корреа
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
Запасные
24
Прото
Силвио Прото
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
15
Баштуш
Баштуш
93
Вавро
Денис Вавро
16
Пароло
Марко Пароло
7
Бериша
Валон Бериша
4
Патрик
Патрик
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
22
Джони
Джони
34
Адеканье
Бобби Адеканье