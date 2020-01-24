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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Брешиа
Брешиа
0:1
Матч завершен
Милан
Милан
Ребич 71
Серия А, 21 тур
Серия А,
21 тур
Италия
24 янв. 2020, 22:45 МСК
24.01.2020, 22:45 МСК
пятница
Составы
Брешиа
мин
11
Торрегросса
Эрнесто Торрегросса
90
1
Йоронен
Йессе Йоронен
90
25
Бизоли
Димитри Бизоли
88
3
Матею
Алеш Матею
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
14
Чансельор
Джон Чансельор
90
15
Кистана
Андреа Кистана
90
27
Дессена
Даниэле Дессена
70
28
Ромуло
Ромуло
90
4
Тонали
Сандро Тонали
90
18
Айе
Флориан Айе
78
Запасные
22
Альфонсо
Энрико Альфонсо
20
Маньяни
Джанджакомо Маньяни
5
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
19
Мангравити
Массимильяно Мангравити
31
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
26
Мартелла
Бруно Мартелла
23
Скрабб
Симон Скрабб
6
Ндой
Эмануэле Ндой
7
Спалек
Николас Спалек
24
Вивиани
Маттиа Вивиани
9
Доннарумма
Альфредо Доннарумма
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
24
Кьер
Симон Кьер
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
12
Конти
Андреа Конти
90
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
77
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
90
79
Кессье
Франк Кессье
90
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
90
21
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
17
Леау
Рафаэль Леау
58
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
68
Родригес
Рикардо Родригес
22
Мусаччио
Матео Мусаччио
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
8
Сусо
Сусо
33
Крунич
Раде Крунич
46
Габбиа
Маттео Габбиа
18
Ребич
Анте Ребич
71'
9
Пентек
Кшиштоф Пентек