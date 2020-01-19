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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Роналду 43
Роналду 58
2:1
Матч завершен
Парма
Парма
Корнелиус 55
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
19 янв. 2020, 22:45 МСК
19.01.2020, 22:45 МСК
воскресенье
Составы
Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
4
де Лигт
Матейс де Лигт
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
43'
58'
43', 58'
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
25
Рабьо
Адриан Рабьо
90
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
10
Дибала
Пауло Дибала
90
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
13
Данило
Данило
24
Ругани
Даниэле Ругани
23
Джан
Эмре Джан
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
11
Коста
Дуглас Коста
33
Бернардески
Федерико Бернардески
20
Пьяца
Марко Пьяца
Парма
мин
1
Сепе
Луиджи Сепе
90
22
Алвеш
Бруну Алвеш
90
2
Якопони
Симоне Якопони
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
28
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
21
Скоццарелла
Маттео Скоццарелла
90
10
Эрнани
Эрнани
90
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
90
9
Инглесе
Роберто Инглесе
90
Запасные
34
Коломби
Симоне Коломби
53
Аластра
Фабрицио Аластра
16
Лорини
Венсан Лорини
3
Дермаку
Кастриот Дермаку
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
17
Барилла
Антонино Барилла
15
Бругман
Гастон Бругман
93
Спрокати
Маттиа Спрокати
26
Силигарди
Лука Силигарди
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
55'